Юристы объяснили, зачем в России учредили спортивный арбитраж

Москва, 9 апреля. В России одобрили создание спортивного арбитража. Решение об учреждении нового третейского суда вынес совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте РФ. Юристы объяснили, зачем нужен новый орган.

По мнению управляющего партнера «Клевер Консалт» Артема Пацы, спортивный арбитраж предоставляет доступ к правосудию для всех спортсменов, а не только для футболистов или хоккеистов. Эксперты пояснили, что в баскетболе и волейболе, например, нет внутренних органов, которые разбирают спорные моменты.

«Потенциально это должно облегчить доступ спортсменов, тренеров и других лиц, работающих в сфере спорта, к правосудию и защите их нарушенных прав», — добавила адвокат, LLM, действительный член Королевского института арбитров Дарья Сахно.

Она уточнила, что при разбирательствах в государственных судах не всегда удавалось сохранить конфиденциальность информации, в частности коммерческие условия договоров, рекламные обязательства и другие вопросы.

Согласно закону «О физкультуре и спорте» третейский суд будет рассматривать жалобы по вопросам допуска к соревнованиям, нарушения антидопинговых правил, спортивных санкций, договорных отношений.

Партнер юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец отметил, что ранее для этого приходилось обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), однако этот процесс обходится достаточно дорого. Теперь спортсмены смогут решать вопросы национального уровня в спортивном арбитраже.

Третейский суд будут представлять как профессионалы спорта, так и юристы.

«Теоретически, это должно позволить создать уравновешенный трибунал из арбитров в каждом отдельном споре, который будет включать в себя людей как с опытом в юриспруденции, так и в спорте», — приводит слова Сахно телеканал «360».

В ноябре прошлого года Московский городской суд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея РФ Александра Зубкова золотых медалей Олимпиады в Сочи.