Мамаев и Кокорин частично признали вину в суде

Москва, 9 апреля. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев частично признали свою вину на заседании Пресненского суда Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

3 апреля суд принял решение продлить продлили срок содержания под стражей. В СИЗО полузащитник «Краснодара» и форвард питерского «Зенита» пробудут до 25 сентября. Вместе с ними в изолятор помещены младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

Напомним, дебош с драками Мамаев и Кокорин устроили в центре Москвы в октябре минувшего года. От рук футболистов пострадали три человека. Спортсмены и их соучастники обвиняются по статьям «Побои», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

7 апреля президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что клуб разрывает контракт с Мамаевым. Он напомнил, что в академии клуба занимаются 11 тысяч воспитанников, которые должны знать, что с футболистов «не будут спрашивать так, как с обычных людей», и если фамилию спортсмена выкрикивают тысячи людей на стадионе, это налагает определенные обязательства.

При этом Галицкий подчеркнул, что не желает зла Мамаеву, и хочет, чтобы для него все побыстрее закончилось, но руководство «Краснодара» не может закрывать глаза на подобные случаи.