Эксперт допустил превентивный удар США по иранским войскам

Соединенные Штаты могут ударить по иранским силам, если посчитают это нужным. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

Угрозы Ирану

Нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не останется без последствий. Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Угрожая нападением на США, они должны подумать больше, чем дважды», — сказал Помпео.

Он отметил, что Вашингтон внесет иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций уже через неделю. Кроме того, Помпео добавил, что КСИР якобы несет ответственность за гибель американских солдат на территории Ирака.

Иран попал в непростую ситуацию

По словам Евгения Валяева, после того, как президентом США стал Дональд Трамп, политика США на Ближнем Востоке стала абсолютно произраильской. Хотя еще при Бараке Обаме американцы проводили более гибкую политику в регионе. С тем же Ираном американцы и европейцы шли на сделки, между сторонами проходили активные дипломатические контакты. Дональд Трамп не единожды показывал, что готов контактировать с кем угодно, даже с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но по Ирану эта логика совершенно не проходит.

«Иран попал в непростую для себя ситуацию. С помощью Ирана Дональд Трамп показывает ошибочность внешнеполитической линии демократов и Барака Обамы. Он готов, тем более перед будущими выборами, показывать превосходство своего подхода на Ближнем Востоке по отношению к Ирану», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что дипломатической и санкционной атакой на КСИР дело, очевидно, не ограничится. Против иранских военных сил американцами может быть применено мощное вооружение — нанесен превентивный удар.

«Этого не стоит исключать, такой подход близок Трампу. Не зря он проводит чистки среди силовиков. Президент США только за последнее время снял с должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса, а также главу министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Основные причины этих решений — нелояльность этих людей к политической линии действующего президента США. Трамп ставит на важные должности тех людей, которые готовы исполнять его линию, как внутри страны, так и во внешней политике», — добавил Евгений Валяев.

Политолог отметил, что уходя из Сирии, Трамп не мог не пообещать полной и безоговорочной поддержки Израилю. Как видно из последующих действий, Вашингтон сначала признал Иерусалим столицей Израиля, далее были закреплены позиции Израиля по спорным Голанским высотам.

«Главным же источником своей небезопасности Израиль считает Иран. Можно предполагать, что Трамп предложил решение этой проблемы, пообещав сильно понизить военный и политический потенциал Ирана. Иран не является тем государством, которое можно напугать санкциями, ведь они привыкли к этому режиму. Иран нельзя сравнивать с Сирией, Ливией или Ираком, ведь это куда более основательная национальная и государственная общность. Попытка задавить Иран обречена на провал. Тем более, что Москва и Пекин по этому вопросу не дадут Вашингтону полного карт-бланша», — заключил Евгений Валяев.

В понедельник стало известно, что США вносят иранский КСИР в свой список иностранных террористических организаций. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.