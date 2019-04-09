Военный эксперт объяснил, почему НАТО не пойдет на провокацию в Керченском проливе

Россия усилила свою военную группировку в Крыму, чтобы отразить возможную провокацию с участием кораблей и самолетов НАТО. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Однако капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что никаких провокаций в Керченском проливе больше не будет.

Юрий Кнутов заявил в интервью РИА «Новый день», что три натовских корабля, находящиеся сейчас в Черном море, «вполне возможно, будут задействованы для того, чтобы осуществить провокацию» в преддверии второго тура президентских выборов на Украине. Военный эксперт считает, что эти корабли НАТО могут выйти в район Керченского пролива, нарушив российскую границу. И в таком случае суда Черноморского флота будут вынуждены повторить навал, который российские моряки совершили в 1988 году, когда наш сторожевой корабль «Беззаветный» навалился на американский крейсер «Йорктаун», вытесняя его из 12-мильной зоны СССР.

«У нас есть возможность остановить провокационные действия этих трех кораблей НАТО, и сил у нас достаточно, у нашего Черноморского флота. У нас отработаны приемы, как изгонять самолеты-шпионы из воздушного пространства, прилегающего к территории нашей страны», — заявил Юрий Кнутов.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Черноморский флот обладает достаточными силами и средствами, чтобы противостоять любой агрессии, и в таком состоянии черноморские моряки находятся как минимум пять лет, а не только после того, как натовские корабли зашли в Черное море.

При этом собеседник ФАН уверен, что натовские военные вряд ли пойдут на провокацию в Керченском проливе, а украинские — тем более, потому что помнят, чем закончилась история, случившаяся 25 ноября 2018 года.

«Несмотря на то, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной на сегодняшний день не действует, соглашения по Азовскому морю никто не отменял. И поскольку Азовское море является внутренними водами двух государств, иностранные суда не могут в него зайти, если одна из сторон не дала на это своего согласия. Более того, по Керченскому проливу проходит российская граница. Чтобы ее пересечь, надо запрашивать разрешение. Это вовсе не сложная процедура. И когда российские пограничники дают добро, они предоставляют иностранным судам лоцмана, который проводит их через мелководье пролива. Вряд ли натовские корабли проигнорируют эти правила и зайдут в территориальные воды РФ без разрешения. Они знают, чем это грозит», — сказал Василий Дандыкин.

По его мнению, присутствие натовских кораблей в Черном море — это политическая игра, а не военные маневры.

«А если они сойдут с ума и все-таки направятся в Азовское море, то российские моряки вполне могут обойтись без навала, который был применен более 30 лет назад. На новых российских фрегатах, в частности, на «Адмирале Горшкове» и «Адмирале Катасонове», стоят разные инновационные технические средства, которые позволяют избежать применения такого маневра как навал при конфликтных ситуациях. Думаю, эти средства будут поставлены и на другие отечественные военные корабли. В общем-то, и технические возможности нашей морской авиации, о которых известно США и НАТО, сдержат их от необдуманных поступков в районе Крыма. Помните, как весной 2014 года наш Су-24 с помощью средств радиоэлектронной борьбы на время вывел из строя всю электронику на американском эсминце «Дональд Кук», сильно напугав его экипаж? А ведь прошло уже пять лет, и наша техника не стоит на месте. А кроме того, всегда на страже российские пограничники и Росгвардия. Обстановка плановая», — заметил Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за происходящим в Черном море, и, по его словам, никто в военном руководстве страны, ФСБ и других ответственных за безопасность ведомствах не испытывает беспокойства по этому поводу.