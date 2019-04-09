Скабеева ответила украинцу, обвинившему РФ в конфликте между Украиной и Германией в ПАСЕ

Москва, 9 апреля. Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ругань депутатов из Украины и Германии на закрытом заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Скабеева удивилась, как украинских представителей до сих пор терпят в организации.

Член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза ранее пожаловался, что немецкие депутаты позволили себе грубые высказывания в адрес украинских коллег в ходе обсуждения изменения регламента ПАСЕ. Представители Киева заявили, что изменение регламента позволит российским депутатам вернуться в ПАСЕ. Украинцы потребовали от немецких делегатов ответить, что важнее – «деньги или принципы», на что получили грубый ответ, пишет Ura.ru.

Украинский политолог Вадим Трюхан в эфире программы «60 минут» обвинил в конфликте украинской и немецкой стороны в ПАСЕ Россию. По словам Трюхана, Москва пытается «не мытьем, так катаньем» вернуться в организацию. Скабеева ответила на выпад Трюхана, отметив, что российская делегация даже не присутствовала на заседании.

«Пан Вадим, российская делегация не явилась даже в моем лице. А вы все равно учинили скандал из-за России. То есть вам все равно, с кем ругаться. Пусть даже с немцами», — подчеркнула ведущая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Скабеева также напомнила и другие выходки украинских депутатов в ПАСЕ. Так, Береза вместе с первым вице-спикером Рады Ириной Геращенко сорвали заседание ПАСЕ, распевая гимн Украины. Кроме того, Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку, когда та пыталась взять комментарий у Геращенко. Украинский депутат Алексей Гончаренко явился на заседание в зеленых сантехнических перчатках, заявив, что ему нужна химзащита для общения с Россией.

«Поэтому если в ПАСЕ у кого-то действительно сдали нервы и кто-то попытался поставить <...> украинскую делегацию на место, я вовсе не удивлюсь», — отметила Скабеева в комментарии «Взгляду».

Телеведущая также добавила, что в ПАСЕ почувствовали нехватку российских денег, поэтому делают все возможное для скорейшего возвращения России.

«Россию очень просят вернуться. Прямо сейчас очень просят!» — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее Скабеева попала в топ-3 нового «Рейтинга травли» медиаперсон. Телеведущая прокомментировала попадание в рейтинг. По ее мнению, рейтинг был придуман слишком поздно. Со временем Скабеева, как рассказала она сама, стала «куда менее чувствительной» к тому, что называется травлей.