Хорватия может вернуть России 10 картин Рериха к визиту Путина

Загреб, 9 апреля. Хорватия рассматривает возможность возвращения России 10 картин Рериха, которые оказались в стране в 1933 году. Об этом во вторник заявил посол РФ в Хорватии Анвар Азимов.

По его словам, в общей сложности в Югославию было направлено 24 полотна знаменитого художника. 14 из них оказались в Белграде, а 10 — в Загребе.

«В настоящее время эти десять картин находятся в Современной галерее в Хорватии в достаточно хорошем состоянии. Мы, естественно, заинтересованы в возвращении этих картин в Россию, здесь многое зависит, прежде всего, от нашего министерства культуры», — отметил Азимов.

Посол отметил, что российские дипломаты уже провели переговоры с министерством культуры Хорватии и местными музеями, которые готовы обсуждать этот вопрос, но для этого российская сторона должна предъявить документы, подтверждающие ее право на собственность. Картины могут быть возвращены к визиту президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Белград обсудят на уровне министерств культуры вопрос возвращения в Россию картин Николая Рериха. Россия в свою очередь планирует передать Сербии 166-го листа Мирославского евангелия — древнейшего кириллического памятника сербской письменности, который в настоящее время хранится в Российской национальной библиотеке.