Мать Зеленского обвинила Порошенко в «уничтожении» ее сына
Киев, 9 апреля. Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Римма обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в «уничтожении» ее сына и пристыдила его за такое поведение.
По ее словам, Зеленский пошел в большую политику не ради денег, а для того, чтобы провести в стране кардинальные изменения. Она напомнила, что по образованию ее сын вовсе не юморист, а юрист. Зеленский, отметила его мать, — человек хорошо обеспеченный.
Между тем по всем каналам на него «выливают грязь», указала женщина, а также обвиняют в отсутствии политической программы.
«Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось», — отметила она в эфире телеканала «Громадське».
По ее мнению, что действующему президенту Украины «выгодно», чтобы его оппонент оказался в невыигрышном свете, пишет «Царьград». Поведение Порошенко она считает весьма некультурным.
«Порошенко просто его уничтожает! Какая-то же должна быть культура у человека все-таки!» — цитирует ее «Свободная Пресса».
Напомним, Зеленский и действующий президент Украины ведут борьбу за высший административный пост государства. 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.
19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны пройти дебаты между Зеленским и Порошенко. Перед этим участники сдали кровь на наличие алкоголя и наркотиков. Встречу уже оценили в 1 миллион долларов, однако затем стоимость проведения мероприятия возросла до 6 миллионов долларов.
Ранее руководитель штаба Зеленского и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов заявил, что кандидат в президенты Украины не будет сдавать повторные анализы на наркотики и алкоголь.