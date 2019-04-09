Мать Зеленского обвинила Порошенко в «уничтожении» ее сына

Киев, 9 апреля. Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Римма обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в «уничтожении» ее сына и пристыдила его за такое поведение.

По ее словам, Зеленский пошел в большую политику не ради денег, а для того, чтобы провести в стране кардинальные изменения. Она напомнила, что по образованию ее сын вовсе не юморист, а юрист. Зеленский, отметила его мать, — человек хорошо обеспеченный.

Между тем по всем каналам на него «выливают грязь», указала женщина, а также обвиняют в отсутствии политической программы.

«Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось», — отметила она в эфире телеканала «Громадське».

По ее мнению, что действующему президенту Украины «выгодно», чтобы его оппонент оказался в невыигрышном свете, пишет «Царьград». Поведение Порошенко она считает весьма некультурным.

«Порошенко просто его уничтожает! Какая-то же должна быть культура у человека все-таки!» — цитирует ее «Свободная Пресса».

Напомним, Зеленский и действующий президент Украины ведут борьбу за высший административный пост государства. 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны пройти дебаты между Зеленским и Порошенко. Перед этим участники сдали кровь на наличие алкоголя и наркотиков. Встречу уже оценили в 1 миллион долларов, однако затем стоимость проведения мероприятия возросла до 6 миллионов долларов.

Ранее руководитель штаба Зеленского и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов заявил, что кандидат в президенты Украины не будет сдавать повторные анализы на наркотики и алкоголь.