Нападение депутата из «Блока Порошенко» на представителя Зеленского попало на видео

Киев, 9 апреля. Депутат парламента Украины Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты страны Владимира Зеленского Святослава Юраша в здании канала ZIK. Инцидент произошел после съемок очередного выпуска ток-шоу «Игра с огнем», который был посвящен второму туру украинских президентских выборов.

Камера видеонаблюдения в офисе ZIK запечатлела, как Барна, который представляет в Раде «Блок Петра Порошенко», схватил своего более молодого оппонента за горло и несколько раз толкнул, порвав рубашку. Видео инцидента опубликовано на странице канала ZIK на YouTube.

Как позднее рассказал украинским СМИ Святослав Юраш, Барна был возмущен словами представителя команды Владимира Зеленского о «главнокомандующем украинской армии и Иловайске».

В конфликт, как видно на кадрах, вмешались охранники — они вывели депутата Рады и члена избирательного штаба Владимира Зеленского из здания. Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. На пост главы государства претендуют действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

В первом туре начинающего политика Зеленского (30,24% голосов) поддержало почти в два раза больше украинцев, чем Порошенко (15,95%). Бои за Иловайск — эпизод вооруженного конфликта в Донбассе, когда ВСУ попали в окружение силовиков ДНР и ЛНР в районе Иловайска и понесли серьезные потери.