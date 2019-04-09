Кулуарная борьба Ближнего Востока против Асада не дает запустить конституционный процесс в Сирии

Полноценный политический процесс в Сирии может начаться только после формирования и начала работы конституционного комитета, который определит базовые параметры будущей конституции Сирии, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшей накануне встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе совместной пресс-конференции главы двух государств подчеркнули, что в ходе переговоров условились максимально способствовать началу работы комитета. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Почему ООН не дает согласования?

Несмотря на то, что о «практически полной готовности» списка членов конституционного комитета Сирии замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил еще в середине марта, а заявления о «скором запуске» работы комитета делаются с начала января, списки до сих пор остаются на согласовании в ООН. После переговоров в Москве Путин и Эрдоган повторили недавние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об «ускорении работы» над формированием конституционного комитета.

«Полноценный политический процесс в Сирии может начаться только после формирования Конституционного комитета. Его персональный состав находится на согласовании в ООН, точнее, у спецпредставителя Генерального секретаря. Мы над этим сейчас активно работаем как с российской, так и с турецкой стороны», — отметил Путин.

«Можно только политическим разрешением вопроса достичь спокойствия в Сирии, придать импульс процессу урегулирования сирийского конфликта, а также при скоординированном действии с ООН только после сбалансированного учреждения конституционного комитета в кратчайшее время можно будет решить этот вопрос», — объявил Эрдоган.

Тем не менее, окончательный список членов сирийского конституционного комитета на данный момент так и не согласован спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном — который также в середине марта заявлял о «прогрессе» и «ускорении» в работе над формированием комитета.

Учесть мнение бесчисленного количества сторон

Задержки в формировании конституционного комитета объясняются тем, что в этом вопросе у всех вовлеченных в сирийский политический процесс сторон нет двух одинаковых мнений, уверен арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Впереди еще большой путь, предупредил эксперт.

«Вопрос конституционного комитета Сирии уже давно муссируется, но пока «воз и ныне там», потому что непонятно, кого именно собираются приглашать в этот конституционный комитет. У меня такое ощущение, что у Дамаска есть свои представления, у Москвы свои, а у Турции свои, а у акторов на местах — свои представления. Поэтому мне думается, что еще впереди большой путь, связанный с согласованием кандидатур в состав комитета, для того чтобы он мог начать работать, — отметил собеседник ФАН. Можете себе представить — любая группировка, любое политическое движение, любая фракция, которая так или иначе активна на территории Сирии может помешать работе этого органа, так что просто этот вопрос решить невозможно. Поэтому и звучат настолько осторожные заявления».

Военный эксперт Борис Рожин, глава информационно-аналитического центра «Кассад», более точно указал на существующие между основными участниками процесса противоречия — при подготовке комитета к работе между Россией и Турцией встал курдский вопрос.

«Турция не хочет видеть курдов на заседаниях конституционного комитета, а Россия все-таки заинтересована в том, чтобы там были представлены все стороны — это оправдано в том числе с точки зрения долговечности договоренностей в рамках работы комитета, поскольку если одну из крупных сил исключить, это создаст предпосылки для конфликтов в будущем и делает всю конструкцию неустойчивой, — отметил Рожин. Это рабочий процесс — у России и Турции есть взаимные интересы, и они их реализуют по принципу «ничего личного, только бизнес». Поэтому: там, где договорились — там объявили о результатах, там, где не договорились — предпочитают осторожно высказываться».

Кулуарная борьба и международные палки в колеса

Однако есть и другие силы, препятствующие началу работы конституционного комитета по Сирии — и их главной целью является не кто иной, как президент Сирии Башар Асад, объяснил главный аналитик центра «Кассад». Сейчас Асад находится на пике своей популярности и политической силы благодаря успешным военным действиям против террористов при поддержке России и началу процесса восстановления инфраструктуры Сирии, возвращению к мирной жизни, что успели почувствовать жители многих сирийских городов. Он может стать кандидатом на президентских выборах, которые должны пройти после переходного процесса, и практически наверняка одержит победу — и очень многие силы, как в Сирии, так и за рубежом, готовы на все, чтобы этого не допустить. Основной их метод сейчас — просто не дать запустить работу конституционного комитета, объяснил Борис Рожин.

«Ряд сил, которые стоят за сирийской оппозицией — и это не только Турция — все еще надеются, что пропихнут какие-то ограничения, связанные со сроками пребывания Асада у власти. Раньше их позицией был безусловный уход Асада до начала переходного периода, а сейчас с подачи американцев и саудитов они ставят сроки: 12–18 месяцев переходного периода, после которого Асад должен уйти», — рассказал эксперт центра «Кассад».

Очевидно, что силы, стоящие за сирийской оппозицией, считают вполне вероятным, что Асад станет баллотироваться в президенты — и против этого не будут возражать ни Россия, ни Иран, ни даже Турция — советник Эрдогана Ибрагим Калын уже заявлял, что в Анкаре готовы признать Асада, если он победит на выборах. С другой стороны, ведется интенсивная кулуарная борьба за то, чтобы Сирия — с Асадом или без него — вышла из сфер влияния Ирана и Турции, «вернувшись» к арабскому миру. Однако до бесконечности оттягивать начало работы конституционного комитета враждебным Асаду политикам не удастся.