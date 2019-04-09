В Госдуме предупредили об опасности «налета» на Украину «кричащих орлов» из США

Полторы сотни военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США прибудут на Украину для обмена опытом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал посол Украины в США Валерий Чалый. Об опасных последствиях этого «налета» предупреждают в российской Госдуме.

Бойцы направляющегося на Украину американского подразделения называются screaming eagles (кричащие орлы), но Чалый написал «клекотливі орли», что в более точном переводе — «клекочущие орлы».

«Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину!» — не скрывает своей радости Чалый.

Он сообщает, что американские военные прибудут на Украину для тренировки украинских военнослужащих в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом. По словам посла, визит американских «орлов» стал продолжением его бесед о важности военно-стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба американской армии Майком Майли, назначенным на эту должность президентом США Дональдом Трампом.

«Генерал слов на ветер не бросает», — удовлетворен Чалый.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, при всей бессмысленности попыток Украины любой ценой прорваться в НАТО, в военных приготовлениях Киева есть реальная опасность.

«К руководству Украины сегодня в полной мере относится русская поговорка «хоть кол на голове теши», — с иронией отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политик обратил внимание на результат президента Украины Петра Порошенко в первом туре выборов: он набрал в два раза меньше голосов, чем шоумен Владимир Зеленский. Шерин связал результат действующего президента с военной и прозападной риторикой.

«То есть люди на Украине предпочли КВНщика действующему президенту, у которого вокруг война, у которого американцы кругом, которому все время хочется проводить учения!» — восклицает парламентарий.

Судя по всему, никаких выводов из первого тура Порошенко так и не сделал, считает депутат Госдумы.

«В эти две недели, которые есть у Порошенко для какого-то конструктива, он должен был убрать военную риторику, заняться экономикой, объединением людей, восстановлением связей с Российской Федерацией. Ведь он выиграл только в двух областях, а кандидат, который меньше замечен в любви к «военному делу» и к военной риторике, обыграл его в два раза. Но, видимо, Порошенко никаких выводов для себя так и не сделал», — констатировал собеседник ФАН.

В этой истории есть еще одна сторона, гораздо более опасная, в том числе, для самой Украины, подчеркнул Александр Шерин.

«Обучение американскими специалистами украинских военных под натовские стандарты… мы уже видели на примере Грузии, грузинской армии, как США ее подготовили в 2008 году (имеется в виду проигранный Грузией вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года. — Прим. ФАН), подчеркнул Шерин. — Думаю, если бы украинская армия продолжала готовиться по российским стандартам и проводила с нами совместные учения, у них было бы больше шансов и перспектив».

Но, к сожалению, Украина разорвала договор с Россией о дружбе и сотрудничестве, напомнил собеседник ФАН.

«Так что теперь я просто не знаю, чего от этого государства [Украины] можно ожидать. Договор заставлял государства признавать границы друг друга и права граждан. Теперь этого договора у нас нет. И чего ожидать от украинской армии и украинского государства, я не знаю. Скорее всего, Украину готовят к какой-то провокации, возможно, переходящей в полномасштабные боевые действия. Если эти американские «кричащие орлы», «дрозды», или как их там — «боевые дятлы» — приехали учить украинскую армию, не знаю, чему они их научат. Еще раз напомню про грузинскую армию, которую американцы уже «научили» в 2008 году».

В связи с этим парламентарий вспомнил еще одну русскую пословицу.

«Дурак учится на своих ошибках, а умный — на чужих. Видимо, украинским политикам не хочется казаться слишком умными, чтобы учиться на чужих ошибках», — с иронией резюмировал Александр Шерин.

Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. По результатам первого тура Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, Петр Порошенко — вдвое меньше.