Тайное послание обнаружили в новом видео «Мстителей»

Москва, 9 апреля. Фанаты обнаружили тайное послание в новом ролике блокбастера «Мстители: Финал». На это обратил внимание портал ComicBook.

Видео отрывка из фильма появилось на YouTube-канале Marvel Entertainment в понедельник. В ролике супергерои обсуждают план борьбы со злодеем Таносом, который появился еще в предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».

Самая сильная женщина Капитан Марвел заявила, что на этот раз у них все получится, поскольку в команде появилась она. После ее речи в клипе можно услышать голос, который шепотом произнес: «Я владею телепатией».

Поклонники саги подозревают, что это могла сказать Капитан Марвел или кто-то другой из персонажей, который был с ней в одной комнате. Возможно, в фильме появится кто-то из обладающих телепатией героев вселенной Людей Икс, например, Джин Грей.

В начале марта был опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал». А в начале апреля стало известно, что на Московском международном кинофестивале будет спрецпрограмма «Эра Мстителей», в рамках которой покажут все части фильма, в том числе последнюю «Мстители: Финал». Зрители смогут увидеть премьерный показ 23 апреля. На большие экраны в России картина должна выйти 29 апреля.