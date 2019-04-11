В сирийской Хаме восстанавливают разрушенные боевиками древние артефакты

Дамаск, 11 апреля. Многие археологические памятники сирийской провинции Хама были разрушены террористическими организациями, которые долгое время удерживали этот регион. То, что не было разрушено, боевики банально разграбили.

Среди наиболее важных артефактов, похищенных террористами, есть позолоченная статуя, датируемая арамейским периодом, которая исчезла из музея Хамы несколько лет назад. Кроме того, джихадисты похитили множество керамических изделий и монет, относящихся к римскому, византийскому и исламскому периодам, а также фрагменты мозаики, относящиеся к римскому и античному периодам. Из музеев пропали византийские, арамейские, сирийские редкости, украшения из слоновой кости и многие глиняные статуэтки, относящиеся к искусству Древнего Востока, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ему удалось побывать в одном из полуразрушенных городов провинции Хама:

Существуют места, которые требуют длительного ремонта и квалифицированных технических специалистов, однако до них очень трудно добраться, учитывая те нестабильные условия, в которых продолжают жить некоторые сирийские граждане. Сложнее всего тем, кто проживает по соседству от мест соприкосновения с территориями незаконных вооруженных группировок. В этих местах у властей, как правило, большие трудности с восстановлением многих объектов.

Масштаб ущерба, нанесенного археологическим памятникам в Хаме, оценивается не меньше, чем в 25%. Невозможно определить точный процент повреждений в археологических памятниках, потому что есть районы, находящиеся за пределами контроля сирийского правительства. Однако можно оценить степень ущерба на основе информации, которую была получена из авторитетных источников. Большая часть мест была разграблена на 50, а то и на 75%.