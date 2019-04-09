Сирия новости 9 апреля 16.30: при взрыве в Ат-Табке погибло два человека, ИГ атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 9 апреля. При взрыве в Ат-Табке погибло два человека, ИГ1 атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» напала на позиции САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: атаковало САА в Алеппо, казнила террориста ИГ в Идлибе.

Курды: потеряли четырех боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) зачищают от мин радикальных исламистов район Аль-Рамуса на окраине административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters).

Боевики радикального альянса «Тахрир аш-Шам» напали на позиции правительственных сил САР в деревне Муньян к западу от Алеппо, передает информационное агентство El-Dorar. Ранее сообщалось, что в данный район были переброшены техника и боевики «Ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевик «Демократических сил Сирии» (SDF) убит неизвестными недалеко от населенного пункта Хаваидж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Подконтрольное «Исламскому государству»1 информагентство «Аль-Амак» сообщает, что радикальные исламисты подорвали автомобиль курдского ополчения в районе деревни Аль-Бакан. Enab Baladi передает, что в результате атаки было убито три члена SDF.

Провинция Идлиб

В городе Джиср аш-Шугур боевики «Тахрир аш-Шам» казнили террориста «Исламского государства», пишет местный Twitter-канал (@MansurMuwahhid). Напомним, на захваченных джихадистами территориях провинции Идлиб скрываются «спящие ячейки» ИГ. Подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 радикальная коалиция несет значительные потери в живой силе в результате столкновений с террористами.

В административном центре региона прогремел взрыв, пишет один из источников в социальной сети Twitter (@ BGarattini). Информации о пострадавших нет.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка произошла детонация СВУ, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате происшествия погибло два мирных жителя населенного пункта, еще четыре человека получили ранения.

Жители административного центра провинции Ракка продолжают обследовать город в поисках тел жертв ударов ВВС международной коалиции, пишет Twitter-канал (@ahmadalissa). Отмечается, что гражданские самостоятельно разбирают завалы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)