Песков не согласился с решением ЕСПЧ по делу Навального

Москва, 9 апреля. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального является неожиданным, и вряд ли с ним можно согласиться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Достаточно неожиданное [решение]. Вряд ли по сути можно с ним согласиться», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что, в остальном, такие вопросы — прерогатива министерства юстиции.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ удовлетворил иск Навального против России. Блогер оспаривал законность содержания под домашним арестом в ожидании вердикта суда по делу о хищениях средств компании «Ив Роше». Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что содержание блогера под домашним арестом было назначено якобы незаконно, а запрет на доступ к средствам связи «не преследовал законной цели». ЕСПЧ постановил выплатить Алексею Навальному 20 тысяч евро за моральный ущерб и еще 2,6 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек. Выплаты должны быть произведены в течение трех месяцев после того, как решение суда вступит в силу.

Напомним, Алексей Навальный и его брат Олег проходили по делу о хищении средств компании «Ив Роше Восток». Под домашний арест блогера поместили 28 февраля 2014 года до завершения расследования. Вердиктом суда Алексей Навальный и его брат были признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (позднее статья 159.4 УК РФ утратила силу), а также в легализации денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору. Алексея Навального приговорили к 3,5 годам заключения условно, его брата — к 3,5 годам колонии общего режима.