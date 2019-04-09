В Петербурге открылся Международный арктический форум. События дня. ФАН-ТВ

Арктика — территория диалога Международный форум «Арктика — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге. На площадке собрались представители около 300 российских и 46 иностранных компаний. Участники мероприятия обсуждают проекты, связанные со строительством новых поселений и использованием природных ресурсов в Арктике. Один из важных вопросов — развитие Северного морского пути и экологическая обстановка территории. «Мы очистили один остров земли Франца Иосифа от остатков промышленных отходов, военного присутствия, которое было на земле. Сегодня есть арктическая программа, связанная с экологией. Мы хотели бы привлечь к ней волонтеров», — отметил исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин. Он проведет переговоры с лидерами Финляндии, Норвегии и Швеции.

Выборы президента Казахстана Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане. Они состоятся 9 июня 2019 года, сообщил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. «Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это — моя принципиальная позиция! Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники! Народная мудрость гласит: «Созидание будет там, где есть единство». Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью», — обратился к гражданам глава Казахстана. Решение о досрочных выборах Токаев обсудил с бывшим президентом Казахстана. Напомним, о своей отставке Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта. Эта новость стала для многих неожиданной. Назарбаев возглавлял страну 30 лет, его называют «отцом народа». Недаром в 2015 году за него проголосовали почти 98% избирателей. Добавим, очередные выборы в Казахстане должны были пройти в 2020 году.

Хищения в Роскосмосе Более 1,6 млрд рублей похищены на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха. Эти средства предназначались для модернизации предприятий и создания новейших разработок вооружения. Об этом в своем докладе сообщил генпрокурор Юрий Чайка. В Роскосмосе ответили, что в курсе результатов проверки. И более того, корпорация помогает в расследовании дела. «По ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками Роскосмоса, генеральный директор государственной корпорации осенью прошлого года лично информировал главу государства. <…> Наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены», — заявили в пресс-службе корпорации. Добавим, всего в 2018 году генпрокуратура проверила 19 тысяч предприятий и ведомств, которые так или иначе связаны с оборонной деятельностью. В их числе МЧС, Роспатент, ФСИН.