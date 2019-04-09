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Путин рассказал Ниинисте, как финские туристы ведут себя в Петербурге

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Путин рассказал Ниинисте, как финские туристы ведут себя в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал своему финскому коллеге Саули Ниинисте в ходе двусторонней встречи на Арктическом форуме в Петербурге, как финские туристы ведут себя в Северной столице. Видео, демонстрирующее диалог двух лидеров, опубликовал в своем Twitter-аккаунте корреспондент Дмитрий Смирнов.

Во время разговора с Путиным финский глава выразил надежду, что туристы его страны хорошо ведут себя в городе на Неве.

«Нормально себя ведут, закусывают», — пошутил Путин.

Ниинисте рассмешила шутка российского лидера, после чего он отметил, что «так и надо».

Напомним, пятый Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» начал свою работу 9 апреля в Петербурге и закончится 10 апреля. Ключевой темой этого саммита станет «Арктика. Океан возможностей». В рамках форума будут функционировать три направления: «Прибрежные территории», «Открытый океан», а также «Устойчивое развитие».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что на пленарном заседании форума ожидаются выступления Путина, финского и исландского лидеров Саули Ниинисте и Гудни Торлациус Йоханнессона, норвежского премьер-министра Эрна Сульберга и главы кабинета министров Швеции Стефана Левена.

Ранее Путин в приветственной речи организаторам и гостям форума «Арктика — территория диалога» подчеркнул, что Россия постоянно стремится усилить взаимодействие со странами Арктического региона. Глава РФ обратил внимание, что Арктика может стать территорией мира, стабильности и партнерства лишь при условии взаимодействия всех сторон.

Автор: Сергей Петров
Источник: Twitter
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