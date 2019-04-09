Санкт-Петербург, 9 апреля. Российская корпорация «Газпром» уложила по дну Балтийского моря 978 километров труб газопровода «Северный поток — 2», что составляет около 40% от общей протяженности объекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Во время мероприятия председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в РФ Сильви Берманн.

Как сообщили представители российской корпорации, особое внимание в ходе беседы стороны уделили ходу реализации проекта.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении «Газпрома».

Напомним, «Северный поток — 2» будет проложен в Германию из России через Балтийское море. Протяженность трубопровода составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории, передает «Ридус».

Категорически против проекта выступают власти Украины, которые боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. Кроме того, США высказываются против проекта, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заверил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на корректировки газовой директивы Европейского союза.