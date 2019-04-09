Путин и Эрдоган указали на пути решения основных проблем Сирии

Ситуация на территории сирийской провинции Идлиб стала одной главных тем в ходе прошедших накануне в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств подчеркнули: Идлиб является очень сложной проблемой, и быстро решить ее не удастся. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Суверенитет Сирии — с российской и с турецкой стороны

Путин и Эрдоган единогласно подтвердили приверженность Москвы и Анкары принципам сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии — турецкий лидер назвал это «главной нашей целью». В то же время на данный момент российским и турецким силам в Сирии не удалось выйти на параметры деэскалации, который были определены в рамках достигнутых в Сочи договоренностей.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Идлиб — «очень деликатный регион». По словам президента, сейчас в Турции находится более 3,6 млн сирийских беженцев, и Анкара не желает нового миграционного кризиса.

«Идлиб в Сирии — словно артерия сирийского государства. Если произойдет что‑то, что заставит людей уйти отсюда, то единственное направление — это Турция, — выразил Эрдоган главное опасение Турции. — Здесь мы вместе с Российской Федерацией совместно работаем, и по защите есть совместная работа. Из-за присутствия, к сожалению, некоторых террористических элементов работа у нас сложная. Российская Федерация делает все возможное. Правительство Сирии тоже ведет со своей стороны некоторую деятельность».

Тем не менее, по словам президента Турции, ситуация в провинции постепенно улучшается, люди уже не уезжают, и «Идлиб можно превратить в своего рода вариант Джераблуса» — то есть зоны, где действуют органы власти, созданные в рамках операции ВС Турции на севере Сирии.

«Мы в принципе выходим на совместное патрулирование, во всяком случае, на патрулирование с двух сторон. Нам пока не удалось создать центр мониторинга, но уверен, что мы это сделаем», — отметил Путин.

Напомним, создание единого центра мониторинга ситуации в Идлибе было анонсировано ранее после встречи главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром.

Другой важной темой в выступлении Эрдогана стала ситуация на севере Сирии — проблема курдских вооруженных формирований в регионе, которых активно поддерживают Соединенные Штаты.

«Для нас четко и ясно: YPG является террористической организацией. Мы всегда говорим об этом, и в Африне мы с ними боролись, и также будем бороться с ними здесь, в этой части, потому что YPG является продолжением РПК (Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. — Прим. ФАН), мы прекрасно это знаем, все это у нас задокументировано, все это у нас имеется, — объявил Эрдоган. Имея всю эту информацию, разве мы можем сказать, что это не террористическая организация? Поэтому мы будем до конца с ними бороться, будем отлавливать их один за другим. В частности, в Африне то, что мы осуществили, вывели их на белый свет со всеми документальными доказательствами, все это нам прекрасно известно».

Стоит отметить, что президент Путин, как и в прошлый раз, не сделал никаких замечаний по поводу ключевой для Анкары курдской проблемы в Сирии и планов создания «зоны безопасности», ограничившись заявлением о «недопустимости разделения Сирии на зоны влияния». Сам Эрдоган также никак не коснулся планов по проведению третьей военной операции против курдских сил на севере Сирии — новое наступление на курдов было назначено на 1 апреля, однако приготовления продолжаются до сих пор.

«Это касается не только Идлиба. Есть еще неразрешенные вопросы. Есть дорожная карта, которая была объявлена по 90-дневнему плану», — отметил в связи с этим президент Турции.

Осторожный оптимизм

Главы двух государств были весьма осторожны в своих высказываниях относительно Сирии, отмечает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, — следует предполагать, что не переговорах не было достигнуто каких-то крупных договоренностей, или же о них пока не следует объявлять публично. Следует помнить о том, что текущие цели у РФ и Турции в Сирии сильно различаются, подчеркнул эксперт — для Москвы и Дамаска главным является зачистка Идлиба, в то время как Турция не спешит ворошить «гнездо» террористов и нацелена на обеспечение безопасности своих границ в Манбидже.

«Пока что — по крайней мере в публичном пространстве — не видно реальных ответов на вопрос: как все-таки будет решаться вопрос Идлиба? Мы постоянно возвращаемся к одной и той же проблеме — большое количество мирного населения», — отметил Чупрыгин.

Тем не менее из заявлений Путина следует, что Москва видит определенный прогресс в действиях Турции в отношении Идлиба, отмечает военный эксперт, главный редактор аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Сирия требует дать добро на военную операцию против «Ан-Нусры», а Турция настаивает, что Идлибу нужно больше времени, чтобы она установила контроль. Из заявлений Путина следует, что Россия видит определенный прогресс в действиях Турции — не сказано, в чем он выражался, но объяснения Эрдогана [по поводу того, почему не удалось достигнуть размежевания] по крайней мере частично признаются удовлетворительными и время выполнения сочинской сделки продлевается», — отметил эксперт.

Безопасность Турции против суверенитета Сирии

В свою очередь Россия не готова «дать отмашку» Турции на операцию против курдских сил в Манбидже, поскольку в этом случае оказывается в непростом положении по отношению к Дамаску.

«Это довольно тонкий психологический и стратегический вопрос. С одной стороны, есть понимание того, что Турция — необходимый на сегодняшний день, да и не только на сегодняшний день, партнер для работы на Ближнем Востоке — и экономический партнер, и политический, и стратегический. Это с одной стороны. А с другой стороны, любая операция Турции, связанная с пересечением армией границы Сирии — это в очередной раз нарушение суверенитета Сирии, о котором у нас заявляют практически ежедневно, если не еженощно», — напомнил о главной политической проблеме в этой ситуации Андрей Чупрыгин.

С экспертом ВШЭ согласен и директор центра «Кассад» — до тех пор, пока будет возможность убедить курдов пойти на уступки в переговорах с Дамаском, Москва не даст Анкаре «зеленый свет» на вмешательство военными силами.