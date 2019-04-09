Приток трудовых мигрантов в Россию сократился до минимума

Москва, 9 апреля. Приток трудовых мигрантов в Россию в 2018 году снизился до исторического минимума, сообщает Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Так, в прошлом году в страну приехало 124,9 тыс. человек, что на 4% меньше, чем годом ранее. При этом социологи отмечают, что это самый низкий уровень трудовой миграции со времен распада Советского Союза.

Специалисты РАНХиГС отметили, что приток мигрантов сократился практически из всех стран СНГ, в особенности — с Украины, из Узбекистана и Туркменистана. Исключение составляют только Азербайджан, Армения и Туркменистан, которые по-прежнему поставляют в Россию большое количество гастарбайтеров.

Кроме того, стабильно рабочую силу предоставляет Таджикистан. Как сообщает «Газета.ру», миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. По информации Центробанка, в прошлом году гастарбайтеры вывели из России средства на 13,3 млрд долларов, при этом лидером оказался Узбекистан, граждане которого перевели 4 млрд долларов. На втором месте оказался Таджикистан — 2,6 млрд долларов.

В то же время Россия может заполнить образовавшуюся на рынке нишу трудовыми мигрантами из Пакистана, Афганистана и Индии, но для этого придется адаптировать миграционные программы, сообщает «Царьград».

Ранее сообщалось, что власти Якутии ввели ограничение на трудоустройство мигрантов. Министерство труда и социальной защиты РФ подтвердило право главы регионов ежегодно с учетом необходимости и особенностей рынка устанавливать запрет на привлечение иностранных граждан на работу.