Почему в школах ЦАР хотят вернуть русский язык

Русский язык могут вернуть в школьную программу Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает центральноафриканское информационное агентство RJDH. Согласно сообщению ресурса, российская делегация в ближайшие дни намерена пообщаться с президентом, премьер-министром, министром национального образования, чтобы начать процедуры внедрения русского языка в школьную и университетскую программу ЦАР.

Сообщается, что программа также касается провинциальных городов и на это есть реальный спрос от местного населения. А ведь еще недавно в Центральной Африке говорили только на местных наречиях, а из международных языков знали лишь французский и арабский. Теперь же русский язык становится популярнее, и в некоторых школах дети уже немного знакомы с русской культурой.

Журналисты Федерального агентства новостей разобрались, когда начались эти перемены, а русский язык снова зазвучал в Африке.

Судьбоносная встреча

В позапрошлом году президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера впервые посетил Россию. Ровно полтора года назад, 9 октября 2017 года, в Сочи он встретился со многими влиятельными российскими чиновниками и бизнесменами.

Также состоялась историческая встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой они договорились о наращивании сотрудничества между странами. Ими был обозначен значительный потенциал возможного взаимодействия двух стран по освоению запасов полезных ископаемых.

«Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, — сообщил тогда МИД РФ. — Подчеркнута готовность Москвы и Банги к расширению сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних форумов».

Это был не пустой звук: тогда ЦАР еще никак не могла оправиться от войны и ей действительно требовалась помощь — политическая, социальная, экономическая и военная. Более того, можно сказать, что президент Туадера на тот момент был фактически один перед лицом всех этих проблем, стоящих перед страной. Под его контролем находилась только столица, а на большей части территории страны властвовали различные банды.

Помощи от внешнего мира тоже ждать не приходилось: Франция на правах бывшей метрополии выкачивала ресурсы, оставляя государству лишь незначительную долю (по оценкам экспертов — 10% от прибыли), а западные бизнесмены участвовали в незаконных поставках оружия всем противоборствующим сторонам.

Псевдонезависимость ЦАР

Свою независимость Центральноафриканская Республика получила в 1960 году, но фактически влияние Франции не уменьшилось. В 1966 году к власти пришел Жан Бедель Бокасса, который решил активно сотрудничать с Советским Союзом. Уже тогда Парижу не нравилась эта дружба, и он развернул большую кампанию по дискредитации главы государства. Именно в тот момент появились первые легенды о людоедстве Бокассы.

Но центральноафриканский лидер пользовался серьезной поддержкой своего народа, и методы французов просто не работали. Последней каплей для Франции стало сближение ЦАР с Ливией. В результате французы устроили в Республике бескровный государственный переворот, в ходе которого страну возглавил Давид Дако. После этого сотрудничество с СССР на многие годы пошло на спад и было возобновлено лишь в 1988 году.

Но до прежнего уровня отношений было далеко — в ЦАР фактически не прекращался затяжной конфликт между правительством и различными бандформированиями. Ситуация изменилась лишь 9 октября 2017 года: после встречи Туадеры и Лаврова дружба начала возвращаться.

Бесполезное присутствие Франции в ЦАР

Центральноафриканская Республика является бывшей французской колонией. Но бывшей ее назвать сложно, ведь к настоящему моменту Париж продолжает контролировать все внутренние процессы и вмешиваться во внутренние дела страны.

За последние 20 лет в ЦАР прошли две французские военные операции — Boali и Sangaris. Последняя закончилась в 2016 году. Местные жители еще долго будут помнить их: в те дни смерть была нормой, а иностранные солдаты не гнушались насиловать женщин и детей, торговать оружием и даже органами. Об этих бесчинствах сообщали многие СМИ, а ООН даже проводила расследования, но в итоге на большинство случаев просто закрывали глаза.

Туадера был одинок без русских

В ЦАР находится довольно внушительный контингент миротворческой миссии ООН МИНУСКА. Еще в апреле 2014 года в ЦАР прибыли так называемые «синие каски». Предполагалось, что они займутся охраной местных жителей и обеспечением порядка. Но что-то пошло не так. За 5 лет ситуация в стране не поменялась, а на работу миссии потрачены огромные средства. С 2014 по 2018 год на деятельность МИНУСКА затрачено 3,2 млрд долларов, что превышает ВВП ЦАР в 1,5 раза.

Призванные защищать людей и обеспечивать безопасность, миротворцы не занимались ни тем ни другим. При этом даже президента охраняли так, будто они не специалисты по безопасности первого лица, а пастухи, задача которых — не дать послушной скотине выйти за разрешенную границу.

Но после начала сотрудничества с Россией в ЦАР стали происходить значительные изменения. Российские специалисты по безопасности, политологи и аналитики оценили ситуацию в стране и рекомендовали Фостен-Арканжу Туадере пригласить опытных и эффективных специалистов из нашей страны. В результате была организована компания, которая занялась охраной президента и государственных объектов.

От обучения армии до спокойствия во всей стране

Началось сотрудничество и по другому важнейшему направлению. С привлечением министерства обороны РФ и гражданских инструкторов стартовала программа подготовки национальной армии FACA, жандармов и полиции. Именно на национальные правоохранительные органы и силовые структуры была возложена функция по возвращению государственной власти на всю территорию страны.

В этом русские показали свой профессионализм. Обучение прошли уже несколько тысяч бойцов, и при этом за все время тренировок ни одна единица оружия не была утеряна — а значит контроль и дисциплина не позволили ничему оказаться на черном рынке.

На фоне 175 российских инструкторов 13-тысячный контингент миротворцев выглядит просто смешно. Ни МИНУСКА, ни Франция, которая работала в ЦАР до миротворческой миссии, за последние 40 лет не смогли сделать ничего. Это одна из причин, почему русских так уважают — на фоне западных «помощников» они показывают действительно эффективную работу.

Во всех разговорах с журналистами африканцы положительно оценивают работу русских, особенно когда речь заходит об обучении военных.

Русских здесь называют настоящими специалистами в своем деле, и не зря. Им понадобилось всего полтора года, чтобы разобраться с львиной долей проблем в области безопасности. Сначала был взят под усиленный контроль один из самых опасных районов Банги — КМ-5, где на данный момент практически спокойно. Теперь уже почти вся территория ЦАР под контролем правительства.

Социальные и общественные проекты

Но сотрудничество и развитие были не только в области безопасности. Для нужд местных жителей здесь в стране построены госпитали, проводятся уроки по неотложной медицинской помощи, строятся детские площадки, проводятся спортивные турниры, поставляется необходимое оснащение в образовательные учреждения. В столице работает радио, созданное совместными усилиями российского и центральноафриканского бизнеса.

Активно запущен культурный обмен между нашими странами, который и привел к поднятию вопроса о необходимости возвращения русского языка. Все это — заслуга российского бизнеса и русских в целом, которых в ЦАР полюбили по-настоящему.