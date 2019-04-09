Гроб с телом Данелии вынесли из Дома кино под бурные аплодисменты

Москва, 9 апреля. Гроб с телом режиссера Георгия Данелии вынесли из московского Дома кино под бурные аплодисменты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Доме кино завершилось прощание с легендарным режиссером. Вдова Галина Данелия принимала слова соболезнования от знакомых артиста, его коллег и поклонников. Желающих проститься с Данелией много: очередь к гробу не уменьшалась в течение двух часов. Среди пришедших было немало звезд — режиссеры Карен Шахназаров и Александр Адабашьян, фотограф Юрий Рост, актриса Вера Васильева и многие другие.

На экране внутри Дома кино во время прощания транслировались кадры из его фильмов. В последний путь по старой традиции гроб с телом актера проводили под бурные аплодисменты и крики «Браво!».

Напомним, режиссер ушел из жизни 4 апреля. Данелия умер в возрасте 87 лет. Он будет будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Олега Табакова и Станислава Говорухина.

Еще 24 февраля Данелию госпитализировали в одну из московских больниц с воспалением легких. Через четыре дня врачи вывели его из искусственной комы, в которую ввели ранее, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние режиссера оценивалось как стабильно тяжелое.

На церемонии прощания режиссер Александр Адабашьян отметил, что Данелия обладал абсолютным чувством юмора, был талантлив во всех сферах искусства. По его мнению, за замечательным режиссером и человеком Данелией ушел весь мир, который он воплотил в своих фильмах.