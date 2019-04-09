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Макгрегор подрался с посетителем бара из-за фразы «русские избили тебя»

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Макгрегор подрался с посетителем бара из-за фразы «русские избили тебя»

Москва, 8 апреля. Сотрудники ирландской полиции расследуют очередной инцидент с участием бойцам смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по данным СМИ, напал на посетителя бара.

По информации Irish Mirror, бывший чемпион UFC выступал на сцене в пабе. Один из посетителей напомнил Макгрегору о поединке с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся в октябре прошлого года, отметил «Взгляд.ру». Как сообщили очевидцы, конфликт произошел из-за фразы «русские избили тебя».

Это не первый подобный случай с участием Макгрегора. В марте ирландец набросился на фаната, который хотел сфотографироваться с ним. Год назад спортсмен атаковал автобус, в котором находился Нурмагомедов. За все свои проступки спортсмен получал наказание, отметила «Газета.ру». 

В октябре прошлого года прошел поединок под эгидой UFC — как окрестили СМИ «бой века» — с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Сильнейшим на октагоне оказался российский боец, напомнил телеканал «360». После боя произошла потасовка, участниками которой стали оба спортсмена.  

Автор: Данила Копп
Источник: Irish Mirror
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