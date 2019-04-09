Пьяный полузащитник «Челси» устроил ДТП

Лондон, 9 апреля. Полиция графства Чешир задержала полузащитника английского футбольного клуба «Челси» Дэниела Дринкуотера по подозрению в вождении в нетрезвом виде, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По данным телеканала, полиция задержала 29-летнего Дринкуотера в понедельник. Пьяный футболист, возвращаясь с вечерники на своем личном автомобиле, врезался в легковушку. В результате аварии травмы получили игрок, его спутница и водитель легкового автомобиля.

На данный момент Дринкуотер находится под стражей, против него ведется расследование. Полузащитнику «Челси» грозит наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев и запрет на вождение.

Ранее «Челси» получил запрет на регистрацию новых игроков в два трансферных периода в 2020 году. Футбольный клуб обвинили в покупке игроков моложе 18 лет в обход правил. Кроме того, клуб выплатит штраф в размере 460 тысяч фунтов.