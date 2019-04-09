Путин встретится с премьер-министрами Швеции и Норвегии

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин в Петербурге проводит переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Во вторник российский лидер примет участие в нескольких заседаниях Международного арктического форума, а также встретится с премьер-министрами Швеции и Норвегии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня президент находится в Санкт-Петербурге. Главная причина — начало работы Международного арктического форума. Тема — «Арктика — территория диалога». Форум весьма представительный сегодня, в качестве гостей мы здесь приветствуем президента Финляндии, премьер-министров Норвегии, Швеции и Исландии, президента Исландии. Сейчас уже идет двусторонняя встреча президента Путина с президентом Финляндии [Саули Ниинисте], а затем все главы делегаций пройдут на пленарное заседание», — сказал Песков.

После участия в панельной дискуссии, модератором которой будет исполнительный редактор Bloomberg Джон Фрайер, Владимир Путин встретится с премьер-министрами Норвегии и Швеции.

«Президент также даст рабочий в обед в честь гостей Арктического форума… В ходе рабочего обеда дискуссия продолжится», — отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» будет проходить в Петербурге в течение двух дней, в среду вечером высокие гости начнут покидать Петербург.