Песков прокомментировал расследования о хищениях в Роскосмосе и Ростехе

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уголовном деле о хищениях в Роскосмосе и Ростехе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этим занимаются правоохранительные органы. Работа таких крупных госкорпораций, как Роскосмос, находится под пристальным вниманием», — подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил, что Дмитрией Рогозин руководит ведомством меньше года.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году. Согласно документу, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.