Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Песков прокомментировал информацию о хищениях в Роскосмосе и Ростехе

447
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал расследования о хищениях в Роскосмосе и Ростехе

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уголовном деле о хищениях в Роскосмосе и Ростехе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этим занимаются правоохранительные органы. Работа таких крупных госкорпораций, как Роскосмос, находится под пристальным вниманием», — подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил, что Дмитрией Рогозин руководит ведомством меньше года.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году. Согласно документу, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.

Автор: Юрий Котенок
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров