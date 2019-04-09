Песков переадресовал МВД вопрос об обысках у активистов «Открытой России»

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МВД РФ вопрос об обысках у активистов «Открытой России» в Краснодаре, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты во время общения с Песковым заявили об обысках, которые проходят у активистов признанной нежелательной в РФ «Открытой России» и «Экологической вахты по Северному Кавказу». СМИ поинтересовались, следят ли за этой ситуаций в Кремле.

«Это никак не имеет отношения к повестке дня Кремля, — ответил пресс-секретарь президента России. — И мы даже не в курсе всех этих событий. Это вопрос к правоохранительным органам».

Ранее стало известно о проведении обыска в доме активиста краснодарского отделения «Открытой России» Леонида Запрудина. При изучении его квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили плантацию коноплю и целую коллекцию секс-игрушек. Кроме того, полицейские заподозрили, что хозяин дома и его супруга находятся под кайфом.

Их отвезли проверить наличие наркотиков в организме. Активист анализ сдал, его жена отказалась. В отношении Ольги Запрудиной был составлен протокол по статье о потреблении наркотических или психотропных веществ.