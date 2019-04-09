Решение ЕСПЧ по жалобе Навального назвали политически мотивированным

Европейский суд по правам человека признал «политически мотивированным» домашний арест блогера Алексея Навального в 2014 году по делу «Ив Роше». ЕСПЧ присудил Навальному 22 тысячи евро. Автор Telegram-канала Ortega в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в деле «Ив Роше» все «кристально ясно», и никакой «политической мотивации» в нем нет.

«Я не знаю, на каком основании Европейский суд по правам человека и прочие уважаемые люди признали это дело политически мотивированным», — отметил аналитик.

По словам публициста, российский суд, вынося решение о заключении Алексея Навального под домашний арест, был абсолютно справедлив.

«По поводу дела «Ив Роше». Если в деле «Кировлеса» была фирма-прокладка, то в деле «Ив Роше» все кристально ясно. С людей брали деньги за витиеватые посреднические услуги, в которых граждане не нуждались. Если это называется «политически мотивированным» делом — ну, извините», — с возмущением заметил Ortega.

Он напомнил, что Навальный, будучи условно судимым, неоднократно покидал территорию Российской Федерации, что противоречит действующей нормативной правовой базе. Приговор суда, отмечает публицист, был очень гуманным, учитывая степень тяжести правонарушения, которое совершил блогер со своими подельниками.

«Мне бы хотелось обратиться в ЕСПЧ и узнать, насколько в действительности может быть политически мотивированным решение, учитывая тот факт, что человек имеет два условных срока (по «делу Кировлеса» и «делу «Ив Роше». — Прим. ФАН)», — отметил эксперт.

Публицист напомнил, что Навальный является выездным и имеет на руках загранпаспорт.

«Это уникальное явление: у человека две условных срока, и при этом у него загранпаспорт, он путешествует по всему миру. Если бы ЕСПЧ обязал эту практику сделать общепринятой, ему можно было бы лишь поаплодировать», — иронизирует эксперт. «Безусловно, решение ЕСПЧ политически мотивировано. Люди смотрят на него круглыми глазами, в том числе те, которые сидят в тюрьмах из-за авантюр Навального. Вопросы задавать нельзя, если попытаться выяснить: «Алексей Анатольевич, как так получилось?», скажут, что ты «агент Кремля» и так далее», — перечисляет собеседник агентства.

В заключение эксперт напомнил, что Алексей Навальный обещал своим сторонникам обжаловать их приговоры, в том числе и в европейских судах. Однако этого не произошло, и люди получили реальные тюремные сроки за участие в несогласованных акциях.