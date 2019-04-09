В России напомнили Киеву, кому он обязан ракетными технологиями

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что на вооружении Киева находятся крылатые ракеты с радиусом поражения свыше тысячи километров. Украина действительно могла построить одну подобную ракету, воспользовавшись советским наследием, однако у нее нет ни единого шанса запустить серийное современное производство, уверен военный эксперт Михаил Тимошенко.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов. Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами», — с воодушевлением заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

По словам политика, в данный момент украинские военные проходят обучение, чтобы в будущем применять эти ракеты по назначению. Президент Украины добавил, что после сдачи крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось «совсем мало операторов подобных комплексов».

В России быстро опустили украинского президента с небес на землю. Полковник в отставке Михаил Тимошенко в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему украинская сторона действительно могла построить подобную ракету, но только в единственном экземпляре. Кроме того, Киеву не стоит забывать, кому он обязан тем, что сейчас может производить хоть что-то в области ракетостроения, добавил он.

«С советских времен на Украине хранилась конструкторская и техническо-инструкционная документация о практически всей ракетной технике, которую выпускал СССР. Киев же участвовал в разработке и производстве. На данный момент, видимо, умная голова в украинском руководстве вспомнила, что такие документы есть, и посмотрела, а что можно по этим чертежам попробовать сделать?» — отметил военный эксперт.

По словам Тимошенко, Украина достаточно много производила ракетной техники во времена Советского Союза — например, Изюмский приборостроительный завод создавал оптико-электронные системы наведения для управляемых советских ракет типа «воздух — поверхность».

«С крылатыми ракетами та же история. Взять [советскую] ракету Х-35 и реализовать на нынешней украинской базе — не проблема: металл есть, твердое топливо в Павлограде еще производят. И то во время испытаний произошел сбой: ракета почему-то во время движения повернула назад, хорошо, что к месту пуска не вернулась. Задача не в том, чтобы сделать единичный образец, а запустить серийное производство. Один образец — не показатель. Для массового выпуска ракет у Киева нет возможностей», — объяснил он.

Резюмируя, собеседник ФАН обратил внимание, что выпуск единственного вооружения еще не говорит о «масштабном ракетном щите» Украины, а наоборот — подчеркивает, что Киев способен реализовывать подобные проекты только в очень ограниченном объеме.

Накануне в интервью ФАН военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление Киева о новом ракетном комплексе «Нептун», который якобы сможет преодолевать расстояние в 300 км.