Москва, 9 апреля. Кандидаты в президенты Литвы рассказали, что думают о грядущем визите лидера Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию и ее встрече с российским главой Владимиром Путиным.

Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля. Она примет участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии в российской столице, а также рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России. Эстония является государством, которое поддерживает продолжение санкций», — заявила президент на пресс-конференции в Таллине.

В свою очередь в Кремле заявили, что запрос от Эстонии был получен, Москва готовится к переговорам. Это будет первый визит эстонского лидера в Россию за последние восемь лет.

В Литве прокомментировали решение Кальюлайд встретиться с Путиным. Как отметил кандидат в президенты, премьер-министр Эстонии Саулюс Сквернялис, Кальюлайд защищает национальные интересы. Как пишет BNS, премьер признался, что в случае необходимости, поступил бы так же. Другой кандидат в президенты, консерватор Ингрида Шимоните не поняла, какую цель преследует Кальюлайд. Она считает, что странам Балтии надо начать формирование определенной единой позиции в отношении России.

Экономист Гитанас Науседа подчеркнул, что Таллину не надо «закрывать все окна перед экономическими и культурными связями» с Москвой.

Напомним, по словам советника главы Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, одна из целей поездок состоит в том, чтобы отметить работу дипломатов, отстаивающих интересы Таллина и эстонцев в Москве. Куузинг подчеркнул, что в российской столице действует «исторически первое зарубежное представительство» государства. Советник президента назвал его одним из самых «больших и важных» посольств Эстонии. По его словам, это — «своего рода передовая линия дипломатии».

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков выразил уверенность, что официальный повод для визита Кальюлайд (открытие отреставрированного исторического здания эстонского посольства) не может быть реальной причиной поездки. Желание встретиться с Владимиром Путиным и обсудить вопрос санкций выглядит куда более близким к истине, несмотря на ограниченность полномочий президента в такой парламентской республике, как Эстония.

Эксперт отметил, что очень важной представляется тема борьбы с теневым оборотом капитала. Это касается и Эстонии в свете намерения США начать расследование в отношении причастности шведского Swedbank к отмыванию денег через свой филиал Danske Bank в Эстонии и Латвии.

Напомним, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви святого Иоанна в Санкт-Петербурге в 2011 году. Дипломатическое представительство Эстонии находится в одном и том же здании в исторической части Москвы начиная с февраля 1921 года.

Ранее ФАН сообщало, что Эстония назвала Россию «угрозой безопасности» для стран Балтии.