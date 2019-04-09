Глава Минстроя назвал главные проблемы жителей Арктического региона

Санкт-Петербург, 9 апреля. Глава Минстроя Владимир Якушев назвал основные проблемы жителей Арктики. Среди них, в частности, отсутствие необходимой инфраструктуры, высокая доля ветхого жилья, отсутствие Интернета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все арктические регионы являются участниками жилищного проекта по сносу аварийного фонда. Более 20% инвестиций этого проекта пойдет на Арктику», — уточнил он.

Кроме того, министр указал на то, что новые дома должны быть высокотехнологичными для условий вечной мерзлоты.

«Переселение из аварийного фонда не должно быть только внутри субъекта, жители сами готовы переехать на «большую землю», — добавил Якушев.

Помимо этого, по мнению главы Минстроя, при реализации всех проектов в Арктике важно учитывать периоды долгой зимы и короткого лета. В связи с этим он также указал на важность нормального освещения населенных пунктов в этом регионе.