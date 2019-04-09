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Россия

Правительство поддержало отказ от «клеток» в российских судах

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Правительство поддержало отказ от «клеток» в российских судах

Москва, 9 апреля. Правительство России положительно оценило законопроект о запрете клеток в залах судебных заседаний, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева был разработан законопроект об отказе в российских судах так называемых клеток для фигурантов дела. Члены Совета Федерации Андрей Клишас, Алексей Александров, а также еще ряд сенаторов внесли на рассмотрение в Государственную думу этот документ. В кабмине уже дали свою оценку проекту закона.

«Проект заключения правительства на законопроект, подготовленный Минюстом, положительный», — объявил Клишас.

Правительство поддержало отказ от «клеток» в российских судах

Он подчеркнул, что законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

Во вторник полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прибыли с вещами в Пресненский районный суд Москвы, где будет проходить разбирательство по делу о двух драках, в которых участвовали спортсмены.

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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