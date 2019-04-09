Минэнерго Германии утвердит нежелательные для оператора «Северного потока — 2» поправки

Федеральное правительство Германии постарается как можно скорее утвердить принятые Европарламентом поправки к Газовой директиве ЕС, сообщили Федеральному агентству новостей в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Четвертого апреля депутаты Европарламента утвердили поправки к Газовой директиве. Документ коснется правил функционирования новых и действующих морских газопроводов из третьих стран в ЕС, к числу которых относится и «Северный поток — 2».

Согласно новым правилам, Nord Stream 2 может остаться наполовину пустым: у газопровода должен быть оператор с доступом третьих лиц, независимый от «Газпрома». Однако это условие невыполнимо: подать газ в трубопровод на территории РФ может только «Газпром». В таком случае Еврокомиссия может запретить поставщику загружать «Северный поток — 2» более чем на 50%.

«Государства — члены Евросоюза обязаны в соответствии с рекомендациями Европейского парламента окончательно утвердить принятую директиву в национальном законодательстве», — заявили ФАН в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

При этом в ведомстве назвали возможный срок утверждения принятых европейскими парламентариями поправок в законодательство ФРГ. В министерстве рассчитывают, что это произойдет 15 апреля текущего года, несмотря на то что правила ЕС вовсе не обязывают членов Евросоюза спешить с проведением соответствующих законодательных процедур.

«Для этого (для внедрения поправок Европарламента в национальное законодательство стран — членов ЕС. — Прим. ФАН) предусмотрен срок 9 месяцев со дня вступления в силу директивы», — сообщил собеседник ФАН.

В ведомстве пояснили свою оперативность стремлением к быстрой реализации принятых правил.

Одобренные большинством депутатов Европарламента 4 апреля поправки к Газовой директиве ЕС предполагают распространение правил функционирования наземных трубопроводов на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС, включая «Северный поток — 2». Среди них — запрет на совмещение нескольких видов деятельности, например добычи газа и владения газопроводом в ЕС. Правила требуют обеспечить прозрачные тарифы и допуск третьих лиц к транспортировке газа по трубопроводу.

Ранее перспективу утверждения поправок к Газовой директиве ЕС прокомментировали в Федеральном сетевом агентстве Германии. Кроме того, свою позицию в отношении решения Европарламента изложили и в самой компании, являющейся оператором проекта «Северный поток — 2». Официальный представитель Nord Stream 2 AG пообещал оценить новые правила как раз после внедрения их в национальное законодательство Германии.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Строительство планируется завершить уже в этом году.