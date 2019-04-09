Экс-депутат Рады объяснил слова Гройсмана о «зажатой долгом» Украине

Киев, 9 апреля. Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что страна «зажата долгом». По словам премьер-министра, на погашение задолженности уйдет примерно треть государственного бюджета.

«Поэтому профессиональное и качественное управление государственным долгом — это вопрос стабильности. Валовой внутренний продукт должен расти, а долг сокращаться», — цитировала Гройсмана пресс-служба украинского правительства.

Как отметил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью НСН, на сегодняшний день огромные деньги из бюджета государства идут на президентскую кампанию.

«В связи с тем, что в свое время была проведена реструктуризация при правительстве Яценюка, основные долги Украины были перенесены, и они де-факто попали на 2019, 2020, 2021 годы. Украина должна только за обслуживание внешнего долга выплатить 417 миллиардов гривен — это треть бюджета страны», — объяснил экс-политик, откуда у Украины появились многомиллиардные долги.

Комментируя заявление Гройсмана, Килинкаров указал на то, что нынешнее правительство буквально использует бюджетные деньги для президентской кампании.

Он также обратил внимание на то, что в ходе кампании на подкуп и так называемую благотворительность Киев тратит около шести миллиардов гривен. При этом бывший депутат напомнил, что Гройсман не заканчивал никакой вуз.

«У Гройсмана же нет высшего образования, он же парень с винницкого рынка», — резюмировал Килинкаров.

Напомним, в январе прошлого года Международный валютный фонд ратифицировал новую кредитную программу для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов. В конце декабря Киев получил первый транш МВФ в размере 1,4 млрд долларов. Оставшуюся часть денег украинские власти получат двумя траншами в мае и ноябре текущего года.