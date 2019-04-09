Названа сумма гонорара Мадонны на Евровидении

Москва, 9 апреля. Известная американская певица Мадонна выступит на международном песенном конкурсе Евровидение, сообщило Reuters со ссылкой на представителей исполнительницы. По данным СМИ, поп-диве обещали заплатить за выступление один миллион долларов.

Мадонна намерена исполнить на Евровидении две песни — она споет одну свою популярную композицию, а другую из нового альбома.

Как отметило издание Holywood Reporter, сопровождать артистку на конкурсе будет команда, в которую вошли 160 человек.

Еще в начале этого года появились слухи о том, что Мадонна выступит на песенном конкурсе в качестве гостьи. Было известно лишь, что звезда согласилась участвовать в этой авантюре. Однако на тот момент организаторам не удалось договориться с певицей о денежном вознаграждении.

Как стало известно прессе, выступление певицы стало возможным благодаря бизнесмену Сильвану Адамсу. Как пояснили организаторы, миллиардер счел важным приглашение звезды такого масштаба на конкурс в Тель-Авив.

В прошлом году представительница Израиля Нета Барзилай выиграла Евровидение, которое прошло в Португалии. Таким образом, благодаря победе израильской певицы конкурс примет Тель-Авив.

В этом году Евровидение пройдет с 14 по 18 мая. Россию представит певец Сергей Лазарев, который три года назад занял на конкурсе третье место. Музыкант исполнит песню Scream, которую написали король российский эстрады Филипп Киркоров и композитор Димитрис Контопулос. Клип на песню Лазарев опубликовал на своей странице в YouTube в начале марта. На сегодняшний день видеоролик посмотрели более 4,7 миллионов пользователей.