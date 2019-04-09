В Совфеде допустили арест украинских активов за рубежом из-за ущерба Крыму

Если Киев откажется возмещать ущерб, который был нанесен Крыму, то в таком случае допускается арест украинских активов за рубежом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Анализ ущерба

В Крыму создали рабочую группу по анализу ущерба, который был нанесен за период нахождения в составе Украины. Это решение было принято во вторник, 9 апреля, в ходе заседания президиума крымского парламента.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери полуострова за время его нахождения в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Государственной думы и госсовету Крыма.

Рабочую группу возглавил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, актуальность вопроса анализа ущерба более чем очевидна.

«Нам стоит поднимать этот вопрос. Крым за 25 лет нахождения в составе Украины понес колоссальные потери», — заявил Константинов.

Он подчеркнул, за это время крымской инфраструктуре был нанесен непоправимый ущерб.

Арест активов

Олег Морозов отметил, что в этом вопросе важны задачи, которые Россия перед собой ставит. Потому что главное в этой ситуации — показать, что время пребывания Крыма в составе Украины — это время, когда из полуострова высасывали все соки и ничего в него фактически не вкладывали.

«Это было время экономического упадка. Поэтому первая задача — это выявить ущерб. Перевести его на язык цифр и показать, что такой урон имел место. А вот дальше надо решить, как с этой цифрой поступать и что с ней делать. Использовать ее как аргумент в нашем диалоге с Украиной, с европейцами. Или использовать ее как инструмент для того, чтобы действительно каким-то образом компенсировать потери Крыма. Это уже тема дальнейших действий. И если мы перейдем на язык реального возмещения украинского ущерба, то арест активов и другие инструменты финансового характера могут быть уместны», — пояснил Олег Морозов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что антинародные меры Киева подтолкнули Крым к решению выйти из состава этой страны и воссоединиться с Россией.