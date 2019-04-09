Всеволод Чаплин рассказал об опасности генетических паспортов

Генетические паспорта могут создавать проблемы для тех, кто не захочет их использовать. Так настоятель столичного храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал идею выдачи россиянам генетических паспортов.

Как сообщает РБК со ссылкой на указ президента России Владимира Путина ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, внедрение генетических паспортов «должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз». Это будет возможно за счет сбора информации «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения». Исходя из документа, в Российской Федерации будет создан национальный банк сывороток крови для мониторинга инфекционных заболеваний.

Генетические паспорта могут выпускаться в двух версиях: судебно-медицинской, позволяющий установить личность человека и более продвинутой, позволяющей узнать о возможных рисках для здоровья человека.

Комментируя идею введения в стране генетических паспортов, священник Русской православной церкви, настоятель столичного храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил: «прежде всего, инициатива должна носить добровольный характер».

«Человек должен иметь свободу осознанного выбора при получении такого документа. У людей могут быть разные причины не подвергать себя генетической просветке: кто-то не хочет, чтобы окружающие знали о его болезнях, а кто-то при создании семьи не захочет, чтобы его супруг, супруга знали, чем он может болеть. Хотя при вступлении в брак желательно более честно назвать то, чем ты болен, но у людей могут быть разные подходы к этим вопросам», — поясняет священнослужитель.

Как сообщается в указе президента, при этом оформление простой версии обойдется жителям России в 5-6 тысяч рублей, продвинутая версия будет стоить уже около 20 тысяч рублей и потребует сдачи целого комплекса анализов.

«Часто получается так, что от добровольности до обязательности лишь несколько шагов. Где-то, например, не будут принимать на работу без предъявления такого документа, чтобы опять же посчитать свои убытки в случае болезни человека. Где-то могут начать манипулировать болезнями. В каких-то медицинских учреждениях могут требовать такие паспорта, чтобы решать стоит человека лечить или же нет, хотя это достаточно аморально. Так что в случае введения таких паспортов, может появиться много коммерческих учреждений, настаивающих на том, чтобы потенциальный работник или даже клиент предоставляли такие паспорта. И банки в данном случае могут даже оказаться в первых рядах», — продолжил собеседник ФАН.

Кроме того, по словам Всеволода Чаплина, генетические паспорта, помимо блага могут нести и реальную опасность для общества.

«Известно как сегодня ломаются любые базы данных, а их можно использовать для создания генетического оружия, можно использовать для шантажа и других методов воздействия на человека. В мире довольно много зла и это зло может пользоваться, в том числе, подобными данными, поэтому я не исключаю, что будет довольно большое количество людей, которые не захотят такой паспорт получать. Но как я уже сказал — от предложения до навязывания, а дальше до фактически обязательности лишь несколько шагов», — заключил священник Русской православной церкви.

Ранее стало известно, что в России начала работу первая Национальная ассоциация биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБио). Ассоциация была создана при поддержке Минздрава РФ. Работа объединения будет способствовать достижению одной из задач ведомства — созданию в стране полноценной сети биобанков, депозитариев и коллекций биоматериалов к 2020 году.