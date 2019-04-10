Новая партия сирийских беженцев вернулась на родину из лагеря «Эр-Рукбан»

Дамаск, 10 апреля. Новая партия сирийских беженцев вернулась на родину через коридор «Джлеб» в сирийской пустыне. Они вышли из лагеря «Эр-Рукбан», где американские оккупационные силы и их наемники удерживают тысячи мирных жителей в тяжелых для жизни условиях в течение многих лет.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Несколько автобусов, охраняемых сирийским правительством, перевезли десятки семей перемещенных сирийцев, которых удерживали американские оккупационные силы, в центры временного проживания в Хомсе, затем они будут перемещены в свои родные районы, освобожденные сирийской правительственной армией от терроризма, сообщил наш корреспондент.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

У большей части прибывших людей на лице были написаны усталость и истощение. Подорванное здоровье также является одним из главных признаков беженцев «Эр-Рукбана», среди которых множество женщин и детей. Все они серьезно пострадали из-за суровых условий, в которых проживали в течение почти пяти лет. В лагере практически не было медицинского обслуживания и даже простой еды из-за осады, наложенной на лагерь американскими оккупационными силами, расположенными в районе Ат-Танф.

Один из сотрудников гуманитарного коридора «Джелем» Мохаммад Хилал Далати рассказал о том, что все бюрократические процедуры по возвращению вынужденных сирийских переселенцев домой были изрядно упрошены.

Ранее сообщалось, что десятки вынужденно перемещенных сирийских семей прибыли на КПП «Джлеб» из лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Ряд возвращенцев выразили свое счастье в связи с освобождением из лагеря и возвращением в районы, освобожденные от незаконных вооруженных группировок. Они рассказали, что при первой возможности собрали вещи, чтобы как можно быстрее вернуться на родину после того, как соответствующие правительственные учреждения предоставили им все необходимое для нормальной жизни.