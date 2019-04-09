Временным президентом Алжира назначен глава Совета нации

Алжир, 9 апреля. Глава Совета нации Алжира Абделькадер Бенсалех назначен временным президентом африканского государства.

По данным телеканала An-Nahar, 77-летний спикер верхней палаты парламента будет исполнять обязанности главы Алжира на протяжении 90 дней. В течение этого срока должны быть проведены президентские выборы. Его утверждение на этот пост прошло на заседании обеих палат парламента страны.

При этом отмечается, что исполняющий обязанности президента уже не сможет баллотироваться на пост главы государства.

В конце февраля по всему Алжиру прошли акции протестов из-за решения президента страны Абдельазиза Бутефлика в пятый раз баллотироваться на выборах на высший административный пост государства. В марте он заявил, что не будет претендовать на место руководителя страны, однако голосование, намеченное на апрель, будет отложено на неопределенный срок.

Бутефлика 1 апреля объявил о создании нового правительства, которое должно способствовать урегулированию ситуации в стране. Руководить кабинетом министров, по его словам, будет Нуреддин Бедоуи, который вступил в должность 11 марта. Только шесть из 27 министров сохранили свои посты, в частности начальник алжирской армии Ахмед Гайд Салах, который призывал алжирцев объявить президенту вотум недоверия.

2 апреля президент Алжира объявил о своей отставке. Он уведомил о своем решении конституционный совет, который, в свою очередь, утвердил его отставку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва следит за развитием ситуации в Алжире и призывает исключить иностранное вмешательство в дела этого государства.