ЦСКА переиграл «Спартак», «Зенит» и «Локомотив», победителя не выявили

Легкая реабилитация

«Динамо» наконец прервало неприятную для себя серию — три предыдущих тура бело-голубые уступали с одинаковым счетом 0:1. Для москвичей, руководство которых еще в зимний перерыв говорило о борьбе за еврокубки, сейчас каждый набранный балл на вес золота — команда находится на грани зоны стыковых матчей. «Анжи» после ужасного матча с «Краснодаром» сумел собраться и даже мог разжиться тремя очками — к сожалению для махачкалинцев, победа «Уфы» над «Ростовом» опустила команду в зону вылета.

«Анжи» — «Динамо» — 1:1

Голы: Понсе, 16 (1:0); Шуньич, 73 (1:1)

Удаление: Тетте, 90 («Динамо»)

Вернули долг

В весьма драматичном матче «Краснодар» добился сложнейшей победы над самарцами: в добавленное время игравшие в меньшинстве «быки» сумели заработать 3 очка. К слову, пенальти, назначенный в ворота «Крыльев», был весьма спорным, но в этом можно увидеть своеобразную карму: несколькими турами ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар» за счет ошибочно назначенного пенальти.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0

Гол: Классно, 90 (пенальти)

Удаление: С. Петров, 71 («Краснодар»)

«Спартак» наказал сам себя

Главный матч весенней части чемпионата прошел при переполненных трибунах арены «Открытие». «Спартак» на правах хозяина поля начал активнее и в первом тайме смотрелся гораздо ближе к голу: Мельгарехо дважды просто обязан был забивать. ЦСКА хоть и неплохо держал мяч, не создал у ворот красно-белых остроты. Однако после перерыва «армейцы» скорректировали план на игру и уже в дебюте воспользовались неразберихой в обороне «Спартака». Казалось бы, пропустив, подопечные Олега Кононова должны были активнее пойти в атаку, однако на поле продолжал царить ЦСКА. Для этого даже контролировать мяч не пришлось: «Спартак» по итогам 90 минут владел мячом в полтора раза дольше, однако за весь второй тайм не сумел создать реальной угрозы воротам Игоря Акинфеева. После матча Кононов выглядел потерянным и отметил, что его команде не хватило волевых качеств, чтобы переломить ход неудачно складывавшегося второго тайма — и это в матче с самым принципиальным соперником.

«Спартак» — ЦСКА — 0:2

Голы: Сигурдсон, 46; 55



Слай-данк

Казалось бы, «Ростов» приезжал в столицу Башкортостана в статусе безоговорочного фаворита: о команде Валерия Карпина в последнее время принято говорить в исключительно положительном тоне. Тем более, что по итогам сезона именно шансы ростовчан занять последнюю еврокубковую путевку видятся самыми реальными. Но «Уфу» в конце марта возглавил Вадим Евсеев и в первой же встрече под его руководством команда сумела вытащить матч с ЦСКА, который проигрывала 0:2. Исход встречи решило индивидуальное мастерство самого заметного игрока уфимцев, Сильвестра Игбуна, у которого на футболке красуется «Слай» – сам футболист предпочитает, чтобы его называли именно так. Не обошлось без ошибки вратаря: Песьяков не вытащил удар нигерийца в ближний угол. «Уфа» покинула зону вылета.

«Уфа» — «Ростов» — 1:0

Гол: Игбун, 25

Погребняк и Спартак

В матче с «Енисеем» екатеринбуржцы абсолютно по праву могли рассчитывать на 3 очка. Игра у команды Дмитрия Аленичева не идет, и специалиста уже давно отправляют в отставку все вокруг, однако руководство последней команды премьер-лиги не может сделать этого самостоятельно. А руководство Красноярского края, очевидно, по-прежнему верит в российского специалиста. «Урал», который также возглавляет бывший спартаковец Дмитрий Парфенов, напротив, считается одним из наиболее крепких орешков в нашем чемпионате. Однако хозяева сами решили создать себе трудности, из которых с честью сумели выбраться во втором тайме. Стоит отметить Павла Погребняка, для которого забитый мяч стал первым в текущем сезоне. Примечательно, что 35-летний нападающий отличился в рамках премьер-лиги в составе седьмой команды и повторил рекорд Спартака Гогниева, который также в свое время выступал за «Урал».

«Урал» — «Енисей» — 3:2

Голы: Ятченко, 21 (пенальти); Зотов, 63 (0:2); Димитров, 72 (1:2); Погребняк, 85 (2:2); Панюков, 86 (3:2)

Нули с моментами

В гости к самой закрытой команде чемпионата пожаловал один из самых ярко атакующих коллективов. Столкновение стилей получилось крайне бодрым, несмотря на итоговую нулевую ничью. Условную победу наверняка можно присудить Курбану Бердыеву, команда которого не проиграла: моменты были и у одних, и у других. Но если «Арсеналу» не хватило исполнения, то «Рубину», скорее, последнего паса.

«Рубин» — «Арсенал» — 0:0



Два зенитовских гола

Примечательно, что авторами обоих мячей стали футболисты «Зенита». Ярослав Ракицкий во втором туре подряд забивает после поцелуя в лысину Магомедом Оздоевым перед пробитием штрафного. Авторство второго мяча поделили пополам «железнодорожник» Владислав Игнатьев и Себастьян Дриусси: первый простреливал на партнера, второй пытался прервать передачу, но мяч, отскочив от его ноги, оказался в воротах «Зенита». В целом, ничейный результат практически не изменил расстановку сил в борьбе за чемпионство. Отрыв петербуржцев от идущего вторым «Краснодара» составляет 4 очка, от третьего (ЦСКА) — 5 баллов.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1

Голы: Ракицкий, 54 (0:1); Дриусси, 61 (1:1, автогол)

Красивый полет

«Ахмат» не сразу вошел в игру и «Оренбург» быстро воспользовался ситуацией: уже на четвертой минуте ошибкой обороны воспользовался прибежавший в штрафную защитник Сергей Терехов. Какое-то время команда из Грозного приходила в себя, но уже к середине тайма перехватила инициативу: в результате на перерыв команды ушли при равенстве в счете. Во второй половине игры заправляли уже футболисты «Ахмата»: особенно красивым получился гол Олега Иванова, с 30 метров положившего по красивой дуге мяч прямо в «девятку» ворот «Оренбурга». Благодаря победе гости обошли хозяев в таблице и расположились на восьмом месте — до пятой строчки «Ахмату» остается 6 очков.

«Оренбург» — «Ахмат» — 1:3

Голы: Терехов, 4 (1:0); Раванелли, 37 (1:1); О. Иванов, 48 (1:2); Балай, 56 (1:3)

