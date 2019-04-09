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Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсий ветеранам Великой Отечественной

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Госдума приняла законопроект о повышении пенсий участникам ВОВ

Москва, 9 апреля. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, направленный на изменение порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законопроект направлен на повышение с 1 мая [2019 года] уровня пенсионного обеспечения военных пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, из числа военнослужащих, проходивших службу в действующей армии путем увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении им пенсии, до 100% этого денежного довольствия», — рассказала о законопроекте замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По словам официального представителя правительства, реализация норм документа позволит повысить пенсии соответствующей категории граждан в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц.

«С учетом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья [повышение пенсии] имеет большое социальное значение», — отметила Шевцова.

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова

Замминистра также уточнила, что численность военных пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, в настоящее время составляет около 10 тысяч человек. 

«Расходы федерального бюджета на реализацию положений законопроекта в 2019 году составят 950 млн рублей, которые будут обеспечены за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Минобороны, МВД, ФСБ России», — резюмировала представитель правительства.

Автор: Алена Разживина
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