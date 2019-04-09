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Путин прибыл на Арктический форум в Петербург

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Путин прибыл на Арктический форум в Петербург

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во вторник в Северную столицу, где он примет участие в международном форуме «Арктика — территория диалога» и проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Российский лидер выступит на пленарном заседании Арктического форума.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что на вторник, 9 апреля, запланированы переговоры Путина с финским коллегой Саули Ниинисте, главой правительства Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Также он добавил, что 10 апреля российский президент встретится со своим исландским коллегой Гудни Йоханнессоном.

Пятый Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в Северной столице 9-10 апреля. В текущем году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатором является фонд «Росконгресс».

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия неизменно стремится укреплять сотрудничество с государствами Арктического региона.

Автор: Сергей Петров
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