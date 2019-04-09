Шойгу рассказал о закладке четырех военных кораблей в Петербурге и Калининграде

Москва, 9 апреля. Министерство обороны 23 апреля заложит на российских верфях четыре военных корабля. Об этом во вторник заявил глава ведомства Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании.

По его словам, два фрегата проекта 22350 будут строиться компанией «Северная верфь» в Петербурге, два десантных корабля проекта 11711 —судостроительным заводом «Янтарь» в Калининграде.

«Одновременно на «Северной верфи» будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Свое название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что все строящиеся корабли поступят на вооружения ВМС до 2025 года. Ранее командующий Северного флота России Вячеслав Попов заявил, что новый сторожевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» превосходит американские корабли прибрежной зоны из серии LCS по системам вооружения.