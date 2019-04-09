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СК РФ показал видео из задымившегося самолета в Саратове

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СК РФ показал видео из задымившегося самолета в Саратове

Москва, 9 апреля. Сотрудники Следственного комитета России показали видео, снятое на борту самолета Як-42, который не смог вылететь из Саратова из-за задымления. На борту воздушного судна находились 105 человек: 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

ЧП произошло утром 9 апреля. Борт должен был выполнять рейс Саратов — Сургут. При взлете в кабине экипажа появился дым. Командир воздушного судна прервал взлет.

СК РФ показал видео из задымившегося самолета в Саратове

Ранее сообщалось, что борт также осматривают сотрудники МЧС. Как отмечал источник Федерального агентства новостей, пассажиров пока разместили в здании аэропорта. Пострадавших нет.

Автор: Регина Пак
Источник: Следственный комитет России
© 2019 Федеральное агентство новостей
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