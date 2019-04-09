Кокорин и Мамаев прибыли в московский суд с вещами

Москва, 9 апреля. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прибыли в Пресненский районный суд Москвы с вещами.

Как пишет «Спорт-экспресс», в Пресненском районном суде будет проходить разбирательство по делу о двух драках, в которых участвовали футболисты. Во вторник Кокорина, Мамаева и других обвиняемых по этому делу доставили в здание суда с вещами. Скорее всего, внутри сумок материалы дела и сухой паек, передают журналисты.

Напомним, против спортсменов возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ранее срок ареста игроков «Зенита» и «Краснодара» был продлен до 25 сентября.

Как сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, Мамаев в СИЗО «Бутырка» переселился из 2-местной палаты в 12-местную, чтобы играть в футбол.