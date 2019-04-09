Новозеландские ученые назвали основную опасность вулканов для людей​​​​​​​

Веллингтон, 9 апреля. Новозеландские ученые в ходе исследования установили, почему пирокластические потоки, которые возникают при извержении вулканов, достигают высоких скоростей, причиняя существенные разрушения и приводя к гибели людей.

Эксперты создали масштабную модель вулканических извержений, поместив свыше тонны горячего материала, смешанного с воздухом, на специальную горку длиной 35 метров. В составе содержались также пепел и пемза. Сооружение симулировало склон вулкана. Свой эксперимент специалисты записали на высокоскоростную камеру.

Ученые обнаружили, что аналог пирокластического потока возникает во время скольжения пепла и обломков породы вниз. При этом в его основании формируется богатый воздухом слой. Вблизи основания течения образуется область плотного горячего материала, перемещаясь поверх газа с небольшим трением.

Как отмечает «МИР24», возникновение пирокластических потоков происходит во время катастрофических извержений по типу плинианских или пелейских. Они образуются при разрушении части эруптивной колонны или лавового купола. При этом температура внутри потока может достигать 1 тысячи градусов Цельсия, а скорость горячей лавины — 700 километров в час. Данное явление новозеландские ученые назвали основной опасностью вулканов для людей.

Напомним, в начале апреля группе ученых удалось найти следы метеорита, упавшего в марте этого года в Красноярском крае. Воронки были обнаружены в тайге за поселком Учами в Эвенкийском районе. В состав экспедиции вошли члены лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского.

Падение метеорита в Красноярском крае также попало на запись автомобильного видеорегистратора. Разрушений в результате инцидента не зафиксировано.