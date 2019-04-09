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Чилингаров уверен, что платформа «Северный полюс» изменит возможности РФ в изучении Арктики

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Чилингаров уверен, что платформа «Северный полюс» изменит возможности РФ в изучении Арктики

Санкт-Петербург, 9 апреля. Ледостойкая платформа «Северный полюс» изменит возможности России в изучении Арктики, сообщил специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Он выразил уверенность, что ледостойкая платформа «Северный полюс» изменит возможности России в изучении Арктики. По его мнению, возможности РФ изменятся, поскольку работа станет безопасней.

«То, что будет платформа, решение важное и самое главное — я очень рад — есть поддержка по всем вопросам руководства страны», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Чилингарова.  

Чилингаров также прокомментировал влияние усиленного развития Северного морского пути на экологию. В настоящее время в регионе действует программа, направленная на ликвидацию отходов в Арктике, напомнил он. 

«Экологическая обстановка не простая. Есть инициатива президента России, который обратил внимание на это. Мы очистили один остров Земли Франца-Иосифа от остатков промышленных отходов, военного присутствия, которое было», — добавил он. 

Чилингаров добавил, что к этой программе хотят привлечь волонтеров, которые могли бы заниматься уничтожением отходов по всему Северному морскому пути.

 

Автор: Данила Копп
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