Чилингаров уверен, что платформа «Северный полюс» изменит возможности РФ в изучении Арктики

Санкт-Петербург, 9 апреля. Ледостойкая платформа «Северный полюс» изменит возможности России в изучении Арктики, сообщил специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Он выразил уверенность, что ледостойкая платформа «Северный полюс» изменит возможности России в изучении Арктики. По его мнению, возможности РФ изменятся, поскольку работа станет безопасней.

«То, что будет платформа, решение важное и самое главное — я очень рад — есть поддержка по всем вопросам руководства страны», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Чилингарова.

Чилингаров также прокомментировал влияние усиленного развития Северного морского пути на экологию. В настоящее время в регионе действует программа, направленная на ликвидацию отходов в Арктике, напомнил он.

«Экологическая обстановка не простая. Есть инициатива президента России, который обратил внимание на это. Мы очистили один остров Земли Франца-Иосифа от остатков промышленных отходов, военного присутствия, которое было», — добавил он.

Чилингаров добавил, что к этой программе хотят привлечь волонтеров, которые могли бы заниматься уничтожением отходов по всему Северному морскому пути.