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Криминальный авторитет «Таро» вышел на свободу

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Криминальный авторитет «Таро» вышел на свободу

Оренбург, 9 апреля. Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как «Таро», вышел из колонии Оренбургской области, его дальнейшую судьбу будут решать сотрудники правоохранительных органов. Об этом заявил во вторник представитель пресс-службы регионального ГУФСИН.

«Закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда», — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что Мулухов будет выдворен за пределы Российской Федерации, поскольку у него нет российского гражданства и он имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление. Мулухов был приговорен к 10 годам тюрьмы за похищение столичного предпринимателя для получения выкупа. Преступник отбывал наказание в одной из колоний, расположенной в Оренбургской области, добился сокращения срока на 60 дней.

Представители пенитенциарного учреждения характеризовали «Таро» как злостного нарушителя режима, который имеет 253 взыскания. Отмечалось, что он оказывал плохое влияние на сокамерников и других осужденных, а также был зачинщиком беспорядков. ФСИН также указывала, что Мулухов в культурно-массовых мероприятиях никогда не участвовал.

Ониани в мае 2006 года был объявлен испанскими властями в международный розыск в рамках расследования дела о легализации средств, полученных незаконным путем. В июне 2005 года во время специальной операции были задержаны большинство членов преступной группировки, в которую входили граждане ряда стран. В результате операции испанская полиция задержала 28 злоумышленников. Ониани смог бежать от испанского правосудия.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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