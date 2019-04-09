США включили КСИР в список террористов: приведет ли это к полномасштабной войне?

Конгресс США пошел на беспрецедентный шаг и включил КСИР (Корпус стражей Исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) в список «террористических организаций». Таким образом, Вашингтон приравнял вооруженные силы целого государства с 80-миллионным населением к «Аль-Каиде»1 и «Исламскому государству»1 (организации запрещены на территории РФ).

По словам госсекретаря США Майка Помпео, другие страны должны последовать американскому примеру. А иранцы, уверен Помпео, заслуживают гораздо лучшего, чем нынешние иранские власти (можно подумать, что в КСИР служат не иранцы, а иностранные наемники).

Исламская республика, как и было обещано, ответила зеркально. Высший совет по безопасности Ирана признал ВС США террористической группировкой. А действия американских солдат на Ближнем Востоке — экстремизмом. То есть, по сути, стороны объявили друг другу войну. Ведь и Иран, и Соединенные Штаты считают борьбу с терроризмом одной из своих первоочередных задач.

Насколько реален силовой сценарий — сказать сложно. Такое происходит впервые. Однако не исключено, что теперь бомбить позиции Ирана и «Хезболлы» в Сирии будут не только израильские ВВС, доказавшие, что подобные вылазки — дело непыльное. Все в мире приняли известную позу трех обезьян.

Что с этого России?

Несмотря на зашкаливающую ненависть к Тегерану, вряд ли Израиль и США захотят повторения того рокового инцидента с российским Ил-20. Один раз Москва проглотила. В другой раз может и до третьей мировой довести. В связи с этим уже появились домыслы о том, что Штаты, используя Нетаньяху в качестве челночного дипломата, пытаются договориться с Москвой. Кто-то даже считает, что Россия в итоге «сольет» Иран — мол, таким образом, возможно, произойдет потепление отношений с США, а там и до снятия санкций (хотя бы частичного) рукой подать.

Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив надеются именно на такой сценарий. И не сказать, что надежда совсем уж несбыточная, но она крайне призрачная. Россия много раз могла пожертвовать Ираном, отказавшись от сотрудничества в самые сложные для Исламской республики периоды (их за последние годы было немало). Вместо этого астанинский формат набирает обороты, укрепляя позиции России в Сирии. При этом то, как ведут себя США, отбивает всякое желание заключать с ними какие бы то ни было сделки. Тем более с таким риском для имиджа.

Тут даже не журавль в облаках, а теоретически существующий журавль, который, может, и не журавль вовсе, а агрессивный белоголовый орлан.

Итого

Решение США внести КСИР в список террористических организаций важно не столько с точки зрения американо-иранских отношений (под этим дном только война, к которой, по идее, данный шаг и ведет), сколько с точки зрения закладываемого американцами прецедента.

Ведь с таким же успехом в список террористических организаций можно вписать российскую армию, ФСБ или СВР. Тем более что мы теперь, получается, в Сирии плечом к плечу воюем вместе с «бандитами». Воюем против тех, кого США годами прикрывают, спонсируют, а при необходимости и эвакуируют с поля боя.

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1 Организация запрещена на территории РФ.