Москва, 9 апреля. Режиссер Георгий Данелия обладал абсолютным чувством юмора, был талантлив во всех сферах искусства, рассказал на церемонии прощания режиссер Александр Адабашьян. Во вторник, 9 апреля, в Доме кино в Москве проходит прощание с режиссером. Поклонники и близкие несут цветы в память о Данелии.

Адабашьян рассказал, каким был Данелия в обычной жизни. Он подчеркнул, что за замечательным режиссером и человеком ушел весь мир, который он воплотил в своих картинах. Как пишет РИА Новости, по мнению режиссера, в мире Данелии были свои праведники, грешники, красавицы, любовь и смерть.

«Все это переполнено любовью к своим персонажам и зрителям. В жизни он был человеком неоднозначным, он был человеком возрождения», — подчеркнул он.

Кроме того, Адабашьян добавил, что его коллега обладал абсолютным чувством юмора, был хорошим художником.

Кинорежиссер Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Еще 24 февраля режиссера госпитализировали в одну из московских больниц с воспалением легких. После этого врачи приняли решение ввести актера в искусственную кому, о чем рассказывала его супруга Галина.

28 февраля врачи вывели Данелию из комы, подключив его к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось медиками как стабильно тяжелое.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного режиссера и сценариста Георгия Данелии в связи с его смертью. Глава государства высоко оценил талант Данелии. По его словам, режиссер создавал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе.