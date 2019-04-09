Пенсии участников Великой Отечественной войны с 1 мая могут вырасти почти на 10 тыс. рублей

Москва, 9 апреля. Ежемесячные пенсии участников Великой Отечественной войны с 1 мая могут вырасти на 9,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в Госдуме на рассмотрении этого законопроекта.

«С учетом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья, это имеет большое социальное значение», — сказала Шевцова, выступая в Госдуме на рассмотрении этого законопроекта.

Ранее стало известно, что пенсии ветеранов ВОВ, входивших в состав действующей армии (активных участников боевых действий), будут увеличены на 15-20%.

На эти цели из бюджета РФ выделят 1 млрд. рублей. При этом это распоряжение правительства не относится к ветеранам-партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в 2019 году на эти цели потребуется выделить 0,95 миллиарда рублей, в последующие годы — до 1,42 миллиарда рублей, уточняет РИА Новости.